La Premier League modifica lo statuto per quello che riguarda l'aspetto finanziario. E' stato introdotto, come evidenzia Sportitalia, l’Scr, che prevede un sistema che lega il potenziale di spesa di ogni club ai suoi introiti. Un aspetto che limita fortemente le capacità di spesa delle squadre minori, che per forza di cose, avendo meno introiti rispetto alle big del campionato, dovranno dunque spendere meno. L’85% degli introiti complessivi derivanti dal calcio costituiscono il tetto di spesa per le squadre di Premier in ogni singola stagione. Nuovi parametri e niente salary cap, come invece veniva ipotizzato qualche mese fa.