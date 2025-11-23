Cristian Chivu va in dribbling e tiene per sé gli ultimi dubbi di formazione che, come al solito, verranno sciolti e comunicati alla squadra nel giorno della partita. La ricetta non cambia neanche nel giorno del derby contro il Milan, dove appare praticamente certo il rilancio di Carlos Augusto sulla fascia destra al posto dell'infortunato Dumfries.

I due ballottaggi in casa Inter - riporta oggi La Gazzetta dello Sport - riguardano invece il centrocampo e l'attacco. Tra Zielinski e Sucic il tecnico nerazzurro "aveva scelto il primo, che però è tornato un po’ acciaccato dagli impegni della nazionale polacca. Testa a testa serrato. In difesa, l’esperienza dovrebbe premiare Acerbi al posto di Bisseck. Dovrebbe" conclude la rosea, tenendo aperto ogni scenario.