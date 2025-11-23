È Adrien Rabiot il giocatore del Milan che si presenta davanti alle telecamere di DAZN prima del derby contro l'Inter: "Sono contento di essere tornato, il campo mi mancava - esordisce il centrocampista francese -. In una partita così poi... è solo emozione e divertimento". 

Questa settimana si è fatto sentire Thuram?
"No, non ci siamo sentiti. Eravamo entrambi concentrati sulla partita: sarà un bel match. Loro sono pronti, anche noi abbiamo lavorato bene".

Sezione: L'avversario / Data: Dom 23 novembre 2025 alle 19:46
