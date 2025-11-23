C'è anche l'ex rossonero Enrico Albertosi tra gli intervistati dall'edizione odierna da La Repubblica di Milano. L'ex portiere si affida a Massimiliano Allegri: "Gli allenatori di una volta erano diversi. Max però ha dimostrato di essere bravissimo, i risultati parlano per lui. Sa tirar fuori il meglio dai giocatori".

Oggi c'è il derby: il suo ricordo più bello?
"La rimonta con doppietta di De Vecchi il 18 marzo 1979: eravamo sotto 2-0, pareggiammo e restammo in vetta. A fine stagione vincemmo lo scudetto della prima stella. Ma anche la finale di Coppa Italia del '77".

Le emozioni di un derby?
"Vincerlo ti dà una carica incredibile, anche per le partite successive. Perderlo ti cambia l'umore, vedi tutto nero".
 

