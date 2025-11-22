In vista della sfida di domenica pomeriggio contro l'Inter Under 23 al Briamasco, il tecnico del Trento Luca Tabbiani presenta così la formazione nerazzurra: "Sappiamo benissimo di affrontare una squadra forte, una delle prime cinque, diciamo, nella graduatoria che si può immaginare. L’Inter è una squadra più esperta nel modo di affrontare la gara, con grandissime qualità tecniche nei singoli. È una partita diversa rispetto a quelle che vedevamo con l’Under 23 dell’Atalanta. Il nostro obiettivo nel breve termine è superarli, ma in generale è rimanere attaccati a questo treno delle prime. Penso che possa venire fuori una bella partita da vedere".