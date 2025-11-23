Chi si è comportato meglio fin qui tra Chivu e Allegri? A rispondere è Serse Cosmi, intervenuto nel salotto di Sport Mediaset XXL per parlare del confronto tra i due allenatori che questa sera si sfideranno al derby di Milano. "Credo entrambi nella stessa misura" ha premesso l'ex tecnico oggi al commento di SM.

"Su Chivu c’erano ovviamente tante attenzioni perché era praticamente esordiente - ha spiegato -, arrivava da poche partite in Serie A e su una panchina così importante come quella dell’Inter. Allegri ritornava a Milano e i ritorni sono sempre dubbiosi, invece entrambi hanno sventato le perplessità e le hanno smentite in campo. A parte l’inizio un po’ shock di tutte e due, l’Inter ha ripreso a vincere sia in Champions che in campionato, il Milan ha sprecato qualcosa in virtù di qualche assenza fondamentale. Rimane il fatto che oggi avremo un confronto tra due allenatori veri, uno da Milan e uno da Inter, due squadre che hanno nelle corde la possibilità di rendere spettacolare la partita. Non mi chiedete un pronostico perché i derby sono difficili da pronosticare già di per sé".