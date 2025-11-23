C'è solo un dubbio per Allegri a poche ore dalla sfida con l'Inter. Il tecnico del Milan, riferiscono oggi sia La Gazzetta che il Corriere dello Sport, sembra orientato a lanciare Bartesaghi sulla corsia di sinistra: il giovane italiano è in vantaggio su Estupinan per giocare il derby dal 1’. La scelta definitiva arriverà nelle prossime ore. Tutto deciso invece nel resto dei reparti, con la coppia Pulisic-Leao in attacco. Non sono a disposizione gli infortunati Gimenez e Athekame, alle prese con un problema al soleo di un polpaccio.