Ai microfoni di Inter TV è intervenuto il difensore Manuel Akanji per presentare il derby contro il Milan: “Mi sento molto bene dopo la pausa delle Nazionali, sia come singolo che come squadra. Sappiamo che ci aspetta una partita difficile, ma vogliamo i tre punti. Giochiamo in casa nel derby, sicuramente vogliamo segnare e vincere davanti ai nostri tifosi. So che avremo un tifo alle stelle come in Premier League, sono pronto a vivere questa gara con grande concentrazione”.

Qual è l’aspetto a cui fare più attenzione del Milan?

“Sappiamo che loro hanno tanti giocatori di qualità, dobbiamo stare attenti in fase di transizione. Dobbiamo tenere la pressione costante su di loro”.