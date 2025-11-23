Cristian Chivu deve sciogliere solo un ultimo nodo di formazione a poche ore dal derby di Milano, secondo Sky Sport: resta vivo il ballottaggio tra Piotr Zielinski e Petar Sucic per completare il centrocampo che prevede la presenza di Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. In difesa, invece, il tecnico romeno ha deciso di puntare su Francesco Acerbi, preferendolo a Yann Bisseck: l'ex Lazio guiderà la linea a tre con Manuel Akanji e Alessandro Bastoni che si sistemeranno ai suoi lati. In attacco torna titolare dopo due mesi Marcus Thuram, in coppia con l'inamovibile Lautaro Martinez. L'infortunato Denzel Dumfries verrà sostituito da Carlos Augusto, che agirà come quinto di destra come era già accaduto nel secondo tempo di Inter-Lazio.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic/Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro.