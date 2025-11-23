Quello di questa sera sarà un derby ancora più particolare, essendo il primo dopo l’acquisizione dell’area di San Siro per la costruzione del nuovo stadio. Beppe Marotta, presidente nerazzurro, arrivato in postazione DAZN insieme a Paolo Scaroni, suo omologo rossonero, comincia sottolineando proprio questo punto: “Questo è il primo derby nella nostra casa, è un fatto storico; sarà una data che rimarrà nella storia del derby e del calcio italiano, è la prima volta che due squadre fanno un’operazione così importante. Dobbiamo però anche avere rispetto dell’icona strutturale, un contenitore di grandi emozioni e passioni. L’obbligo nostro è continuare costruendo un nuovo contenitore che possa preservare questa possibilità”.

C’è poi anche l’orgoglio di giocare questo derby da primi in classifica, non è un derby Scudetto ma è un derby d’altissima classifica.

“Questo è l’aspetto più bello del calcio, da una parte unisce dall’altro ti mette in una competizione dove i risultati sono fondamentali. Il derby però ha un fascino particolare al di là della classifica; siamo in una fase interlocutoria, la cosa importante è continuare in questo ruolino di buone prestazioni, ma per i giochi Scudetto è ancora troppo presto”.

Avete parlato con Gattuso in merito allo spostamento del campionato per le partite dei playoff per i Mondiali?

“La Nazionale è un patrimonio del nostro calcio, come club dobbiamo mettere gli Azzurri in condizione di partecipare a queste partite nelle migliori condizioni possibili. Da parte nostra c’è tutta l’intenzione di agevolare l’Italia in questo cammino fatto di due partite sicuramente impegnative ma alla nostra portata. L’Italia non può non partecipare ai Mondiali”.