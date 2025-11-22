Il derby di domani sarà il primo con Inter e Milan proprietari di San Siro, ma questa non è l'unica novità della stracittadina milanese rispetto al passato. I due club hanno infatti deciso di optare per lo stop ai biglietti gratuiti per i consiglieri comunali. "È una scelta comprensibile una volta che i club hanno preso possesso dello stadio - il pensiero, riportato dall'edizione di Milano de La Repubblica, del consigliere comunale Alessandro Giungi - L'abbiamo accettato senza presentare richieste o istanze".