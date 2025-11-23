Massimo Ambrosini, intervenuto sulle frequenze di Cronache di Spogliatoio, ha parlato così del derby di stasera: "Se tu mi parli di derby, il primo flash era la rivalità che c'era, l'odio calcistico che c'era, ma è sempre stato sano. Ogni tanto ci incontriamo con Materazzi, Cordoba, adesso facciamo un altro lavoro ma prima non ci frequentavamo con gli avversari. Prima vivevi un sentimento di un certo tipo, bello ricordarlo", ha detto.