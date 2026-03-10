Durante la puntata di ieri del 'Salotto di FcInterNews' (CLICCA QUI PER RIVEDERE LA PUNTATA COMPLETA) si è parlato anche dell'acceso finale del Derby di Milano, con il rigore non fischiato all'Inter contro il Milan per il tocco di mano di Samuele Ricci. Un episodio che apre alla riflessione di Andrea Bosio sul tema delle polemiche arbitrali e non solo, disponibile nel video qua sotto. 

Il 'non rigore' di Ricci nel derby: il pensiero di Andrea Bosio durante il 'Salotto di FcInterNews'
Sezione: Copertina / Data: Mar 10 marzo 2026 alle 17:30
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
