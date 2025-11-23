"La parata di Maignan sul mio colpo di testa? Forse dovevo metterla dall'altra parte, ma non fa niente è un dettaglio". Comincia così l'analisi di Marcus Thuram a DAZN dopo la sconfitta dell'Inter nel derby contro il Milan.

L'Inter fatica nei big match. Come mai?

"Non ve lo posso spiegare, ma con il mister troveremo le soluzioni perché è forte e ci vuole migliorare. Siamo a novembre, ci sono ancora tante partite e non è una gara decisiva".

Come ti sei sentito a fare i 90'? E cosa manca all'Inter? Forse a volte siete poco cattivi.

"Per come giochiamo noi con il possesso poi ci apriamo, quindi il contropiede ci fa male. Poi penso che il Milan insieme al Real sia la più forte d'Europa in contropiede: hanno fatto gol così, pazienza. Abbiamo fatto una gara seria, manca qualcosa perché abbiamo perso ma siamo sulla strada giusta".

Come riuscite a ripartire dopo un ko così? Finora siete stati bravi.

"La cosa più importante è avere fiducia in noi e nel progetto del mister. Una sconfitta non può cambiare il mondo, oggi l'Inter è sulla strada giusta. C'è qualcosa da migliorare, ma non è tutto da buttar via".