Dopo la consegna della coppa dello Scudetto sul rettangolo di gioco, mostrata con orgoglio ai tifosi presenti che hanno dedicato a ogni protagonista della stagione nerazzurra un coro personalizzato, la festa dell'Inter prosegue per le strade di Milano come da programma, partendo proprio dal Meazza con traguardo Piazza Duomo e l'abbraccio finale della gente con i propri beniamini. FcInterNews.it documenta la parata con il pullman scoperto attraverso una serie di contenuti che sottolineano lo stato di entusiasmo del popolo interista e dei giocatoiri stessi.

-----

21:47 - Secondo Sky Sport l'arrivo in Piazza Duomo è previsto per le 22:30. Orario ottimistico visto che il percorso sembra procedere molto a rilento.

21:41 - Thuram ha indossato il caschetto alla Chivu durante i festeggiamenti del Doblete.

Thuram ha indossato il caschetto alla Chivu durante i festeggiamenti del Doblete pic.twitter.com/IsRa5jLKw7 — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) May 17, 2026

21:25 - Continuano i festeggiamenti, look sobrio per Acerbi e Chivu che lo guarda incantato.

Un "sobrio" Acerbi e un incantato Chivu guidano il bus nerazzurro pic.twitter.com/54HD6lapMc — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) May 17, 2026

21:04 - Lautaro passa la coppa a Darmian, intanto Bastoni recupera le energie dopo il match mangiando patatine.

La FESTA continua: LAUTARO passa la COPPA a DARMIAN, mentre BASTONI mangia le patatine per godersi lo spettacolo sul bus e tra la folla nerazzurra pic.twitter.com/Xsxed6L2DI — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) May 17, 2026

20:57 - Intanto in Piazza Buonarroti spunta una bandiera del Milan.

20:20 - La festa entra nel vivo e con essa anche i primi sfottò alle avversarie. È già partito il primo coro “chi non salta rossonero è”, ma soprattutto Thuram ha brevemente alzato uno striscione particolare, con un topo su sfondo rosso e nero.

CHI NON SALTA ROSSONERO È ️ pic.twitter.com/5cBBYQ7ecm — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) May 17, 2026

20:13 - Momenti di ilarità anche per Thuram che sta firmando degli occhiali da sole.

20:12 - Calhanoglu festeggia con i tifosi e con la coppa:

CALHA FESTEGGIA CON I TIFOSI E CON LA COPPA ️ pic.twitter.com/NF0DYspjLZ — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) May 17, 2026

19:58 - Le prime immagini dei BICAMPIONI d'Italia in partenza da San Siro, raccolte dai nostri inviati.

La parata scudetto è iniziata: la partenza del bus dei BICAMPIONI D’ITALIA da San Siro ️ pic.twitter.com/MHxRgIKc0W — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) May 17, 2026

19:39 - Si muove a passo d'uomo il pullman nerazzurro vista la folta presenza dei tifosi, intanto si riempie anche Piazza Duomo.

19:30 - È partito il pullman scoperto da San Siro con sopra la squadra e lo staff tecnico. Comincia così la lunga parata che porterà i nerazzurri per le vie di Milano per festeggiare il Tricolore e la Coppa Italia portati a casa quest'anno.

19:21 - Bastoni: "Tifosi, arriviamo: stavamo finendo di vedere Sinner".

18:56 - I tifosi nerazzurri sono già pronti fuori San Siro per la partenza del pullman scoperto e per i festeggiamenti del Tricolore.