Quello in arrivo, per il Napoli, è "il momento della verità". Parola di Antonio Conte, tecnico degli azzurri protagonista in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Franchi contro la Fiorentina: "In campionato inizieremo a giocare ogni tre giorni e sicuramente sarà una stagione complessa per noi. Nelle prime due partite ci siamo basati sulle certezze, ora ogni tre giorni ci saranno da inserire i nuovi e chiaramente servirà un po' di pazienza e comprensione qualora dovessero esserci degli errori. Dovremo pazientare ed inserirli, i nuovi arrivano anche con grandi aspettative anche per la maglia con lo Scudetto. Dobbiamo essere tolleranti nei giudizi se non dovessero le cose andare al meglio. Abbiamo completato la rosa per affrontare tanti impegni, che l'anno scorso non c'erano, quest'anno la necessità era di completarla ed inizia il momento verità per infortuni, energie e rotazioni ci sarà spazio per tutti".

In un altro passaggio, poi, Conte aggiunge: "Sarà l'anno più complesso, la mia esperienza mi porta a dire questo, sono arrivati tanti ragazzi nuovi in una piazza importante, con aspettative alte per via dello scudetto inaspettato dell'anno scorso, quindi grandi aspettative anche per ragazzi che necessitano di tempo e pazienza. Io devo migliorare questi ragazzi nel minor tempo possibile ed è importante l'aiuto in questo del gruppo base, siamo al secondo step del progetto e il problema è che lo stiamo facendo però con lo scudetto sul petto (ride, ndr), non preventivabile, ma è inevitabile che cambi la visione di tutto".