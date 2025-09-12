Quello in arrivo, per il Napoli, è "il momento della verità". Parola di Antonio Conte, tecnico degli azzurri protagonista in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Franchi contro la Fiorentina: "In campionato inizieremo a giocare ogni tre giorni e sicuramente sarà una stagione complessa per noi. Nelle prime due partite ci siamo basati sulle certezze, ora ogni tre giorni ci saranno da inserire i nuovi e chiaramente servirà un po' di pazienza e comprensione qualora dovessero esserci degli errori. Dovremo pazientare ed inserirli, i nuovi arrivano anche con grandi aspettative anche per la maglia con lo Scudetto. Dobbiamo essere tolleranti nei giudizi se non dovessero le cose andare al meglio. Abbiamo completato la rosa per affrontare tanti impegni, che l'anno scorso non c'erano, quest'anno la necessità era di completarla ed inizia il momento verità per infortuni, energie e rotazioni ci sarà spazio per tutti".
In un altro passaggio, poi, Conte aggiunge: "Sarà l'anno più complesso, la mia esperienza mi porta a dire questo, sono arrivati tanti ragazzi nuovi in una piazza importante, con aspettative alte per via dello scudetto inaspettato dell'anno scorso, quindi grandi aspettative anche per ragazzi che necessitano di tempo e pazienza. Io devo migliorare questi ragazzi nel minor tempo possibile ed è importante l'aiuto in questo del gruppo base, siamo al secondo step del progetto e il problema è che lo stiamo facendo però con lo scudetto sul petto (ride, ndr), non preventivabile, ma è inevitabile che cambi la visione di tutto".
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie - Il resto della A
Altre notizie
- 19:00 liveLa VIGILIA di JUVENTUS-INTER: la CONFERENZA di CHIVU e le ULTIMISSIME di FORMAZIONE
- 18:52 Ajax, parla Heitinga: "La Champions è fantastica, ma prima pensiamo al PEC Zwolle"
- 18:38 videoL'Inter si carica per la sfida contro la Juventus: "Non è solo una partita, è la partita"
- 18:24 videoBenji il gentile: Pavard saluta tutti i giornalisti in sala stampa
- 18:09 Juventus-Inter, in arrivo il 185esimo Derby d'Italia in Serie A: i precedenti sono a favore dei bianconeri
- 17:55 Italia U16, doppio test di lusso contro la Spagna: due interisti nella lista del ct Pasqual
- 17:41 Serie C, ufficiali gli anticipi e posticipi dalla 8ª alla 16ª giornata: il calendario dell'Inter U23
- 17:27 Arsenal, Arteta lancia un indizio su Gabriel Jesus in vista del match contro l'Inter: "Ecco quando dovrebbe tornare"
- 17:13 Napoli, Conte: "È il momento della verità. Sarà l'anno più complesso, la mia esperienza mi porta a dire questo"
- 16:58 Chauvin e i francesi dell'Inter: "Thuram decisivo, Bonny ha fame. Diouf? L'ho seguito per 7 anni, lascerà il segno"
- 16:44 Lecco, Valente: "L'Inter U23 ha qualità individuale veramente elevata. Dovremo essere pronti alle transizioni"
- 16:30 Nasce il fantacalcio di FcInterNews, ricchi premi in palio: come partecipare
- 16:16 Guardiola: "Akanji è tra i giocatori che ci hanno aiutato a essere il club che siamo, gli auguro il meglio"
- 16:02 Lautaro e il sortilegio Juventus: solo contro il Genoa ha un peggior rapporto gol-minuti giocati
- 15:48 Atletico Madrid, Simeone 'risponde' a Cerezo: "Se il presidente dice che siamo una squadra da titolo..."
- 15:33 Juventus, Tudor: "Inter la più forte d'Italia negli ultimi anni. Conceicao da 50/50, Openda può partire dall'inizio"
- 15:19 Collovati: "Inter, punto interrogativo sul valore di Chivu. E sul mercato servivano rinforzi in difesa"
- 15:05 Amorim spiega l'addio di Onana: "All'Inter ha fatto grandi cose, ma noi e lui abbiamo capito che..."
- 14:50 Terza giornata di Serie A, la Lega Calcio torna in campo con Legambiente per 'Puliamo il Mondo': le iniziative
- 14:35 "Non sono qui per stravolgere': Chivu spiega la sua idea di Inter, tra certezze passate e aggiunte future
- 14:21 Chivu difende Bisseck: "È facile giudicare, io l'ho scelto per un motivo. Se al primo errore ti lanciano le pietre..."
- 14:07 Lotta scudetto, Pioli mette pressione al Napoli: "Anche quest'anno sono i favoriti"
- 13:54 Chivu: "Non carichiamo più di tanto Juve-Inter, serve la giusta serenità. Calhanoglu? Ha scelto di restare"
- 13:52 Serie A, va a Nicola il primo 'Coach of the Month' stagionale. De Siervo: "Ben oltre l’etichetta di ‘specialista delle salvezze’"
- 13:38 Footy Headlines - Strisce a zig-zag e loghi in giallo intenso: le prime immagini della maglia Home dell'Inter 2026/27
- 13:24 Toldo: "Chivu è arrivato all'Inter presto perché ha qualità". Poi racconta il suo derby d'Italia del cuore
- 13:10 Bayern Monaco, Freund sul rinnovo di Dayot Upamecano: "Non c'è una scadenza. Speriamo rimanga con noi a lungo"
- 12:56 Milan, Rabiot non si nasconde: "Sono venuto qui per vincere lo scudetto"
- 12:42 Amoruso: "Derby d'Italia importante per acquisire maggiore sicurezza. Chivu? Compito arduo, ma può fare bene"
- 12:28 UFFICIALE - L'ex interista Gagliardini si trasferisce all'Hellas Verona: i termini dell'accordo
- 12:28 OM-Lorient, prima convocazione per Pavard: l'ex difensore dell'Inter tra i 21 convocati di De Zerbi
- 12:14 Damiani: "Derby d'Italia, Juve e Inter partono alla pari. Bremer-Thuram scontro tra titani, forse sarà il duello decisivo"
- 12:00 -1 a JUVE-INTER, le PROBABILI FORMAZIONI: CHIVU non rischia. AKANJI la svolta in DIFESA?
- 11:45 Betsson Player of the Month di agosto: i tifosi dell'Inter scelgono Lautaro Martinez
- 11:30 CdS - Mercato: avanzati 25 milioni di euro. Akanji non basta? Sul taccuino c'è Ordoñez
- 11:16 CdS - Chivu va sul sicuro e lancia Akanji: la probabile formazione
- 11:02 Capello: "Domani importante soprattutto per la Juve. Inter, il problema per Chivu. Akanji mi piace tantissimo"
- 10:48 Genoa, Frendrup: "Le voci di mercato? Ho fatto l'abitudine. Dico che..."
- 10:34 Farioli: "Un ritorno in Italia? Non lo escludo, ma andarsene è stato fondamentale"
- 10:20 La Repubblica - I fratelli Thuram avversari in Juve-Inter: storia e aneddoti tra club e nazionale
- 10:06 TS - L'Inter ritrova i cinque azzurri: il "borsino" tra alti e bassi e un osservato speciale
- 09:52 Serena: "Mercato Inter? I nomi giusti erano altri. Juve avanti nel pronostico"
- 09:38 TS - Inter, Ordóñez costa già molto e il prezzo salirà. Due le alternative in difesa
- 09:24 TS - Trofei ed esperienza, l'Inter a Torino punta sul curriculum: il confronto con la Juve
- 09:10 Qui Juve - Conceiçao out, pronto Koopmeiners: la probabile formazione di Tudor
- 08:56 Atalanta, il ds D'Amico: "Lookman come Koopmeiners? Casi molto simili e non piacevoli da vivere"
- 08:42 Stramaccioni: "Juve-Inter va oltre qualsiasi etichetta. Tudor sta funzionando, Chivu ha ereditato una situazione difficile. Akanji? Che colpo!"
- 08:28 Cuadrado: "L'Inter è più forte, la Juve è la Juve: vinca il migliore! A Milano con Inzaghi..."
- 08:14 GdS - Chivu si appoggia alle certezze: la probabile formazione. Akanji unica novità
- 08:00 CdS - Un solco separa Inter e Juve: i numeri del mercato parlano chiaro. Sarà l'ultima sfida per Ausilio?
- 00:00 Il cantiere è aperto, ma il progetto è chiaro. Domani capiremo qualcosa di più
- 23:47 Gagliardini resta in Serie A, accordo trovato: l'ex Inter riparte da Verona
- 23:39 Atalanta, riecco Lookman: atteso a Zingonia per un confronto con Juric. Convocato contro il Lecce?
- 23:32 Bookies - Mourinho, futuro in Italia? In lavagna anche il ritorno all'Inter e il 'derby nerazzurro' con l'Atalanta
- 23:18 Bertoni: "Il centrocampo del Napoli è il più forte insieme a quello dell'Inter". Poi parla dell'arrivo di Dzeko a Firenze
- 23:04 Onana sposa il Trabzonspor e ritrova Skriniar come avversario: "Pronto per questo genere di sfide"
- 22:50 Calori: "Inter principale antagonista del Napoli. Ma occhio alla Juve: è tosta"
- 22:36 Champions League, i club potranno sostituire nella prima fase un giocatore nelle liste UEFA per infortunio grave
- 22:22 Chivu vs Tudor, 5 precedenti tra campo e panchina: il bilancio sorride al romeno
- 22:08 Marianella: "Akanji straordinario, farà la differenza. In estate andranno sostituiti adeguatamente 4-5 giocatori"
- 21:52 Akanji: "L'Inter è un top club d'Europa, voglio vincere. Tre compagni mi hanno scritto subito, la maglia di Vieri..."
- 21:38 Donnarumma sposa il City ma non dimentica il PSG: "Sollevare la Champions è stata un'emozione unica"
- 21:24 GdS - Verso Juve-Inter, a centrocampo si rivede Mkhitaryan dal 1'. Esordio per Akanji
- 21:10 Colombo per Juventus-Inter: con lui solo vittorie per i nerazzurri, fino a quella sera a Bologna...
- 20:56 Coppa Intercontinentale 2025, confermato il format dell'anno scorso: si parte con Pyramids FC-Auckland City
- 20:28 Di Livio: "L'Inter ha già perso una gara, perdendone un'altra partirebbero le polemiche". Poi dice la sua sullo Scudetto
- 20:14 Juventus, Tudor: "L'Inter è una grande squadra, ha giocatori maturi. Questa partita vale più di tre punti"
- 20:00 Esposito: "C'è stata una trattativa con il Parma, su di me anche club esteri. Ecco perché ho scelto il Cagliari"
- 19:45 Mutu: "Juve offensivamente più completa dell'Inter. Confido in Chivu, ma servirà un percorso"
- 19:30 Cauet: "Di Gregorio tra i più forti al mondo. Rimpianto Inter? Dico che..."