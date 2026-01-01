Attraverso i propri canali social, Aurelio De Laurentiis ha voluto salutare il 2025 e rivolgere un messaggio di auguri a tutto il mondo Napoli, tracciando anche un primo bilancio dell’anno appena concluso.

“Cari tifosi e simpatizzanti del Napoli ovunque nel mondo, cari napoletani – scrive il presidente azzurro – dal profondo del cuore auguro a tutti voi e alle vostre famiglie un 2026 colmo di gioie e di salute”.

De Laurentiis ha poi allargato lo sguardo al valore sociale dello sport e dell’intrattenimento: “Che il nostro impegno con il calcio e con il cinema porti divertimento, passione e serenità, soprattutto a chi ha bisogno di sorridere”.

Non manca un riferimento alla stagione appena archiviata, giudicata più che positiva: “Il 2025 per noi è stato entusiasmante. Ci impegneremo ancora di più per fare meglio. Non sarà semplice, ma ce la metteremo tutta”.

Un messaggio di fiducia e ambizione, chiuso con un augurio semplice ma sentito: “Buon anno!”. Parole che confermano la volontà del Napoli di continuare a crescere, dentro e fuori dal campo, anche nel nuovo anno.