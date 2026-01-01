La Roma ha come obiettivo quello di tornare in Champions League, mentre per lo scudetto ci sono squadre più avanti dei giallorossi. Lo sostiene Bryan Cristante, centrocampista della squadra di Gasperini intervistato da Sky Sport: "Il nostro obiettivo a oggi è quello di tornare in Champions, manchiamo da troppi anni e penso che ci siamo costruiti delle possibilità in tal senso. È difficile, ci sono squadre anche più attrezzate e con rose più larghe, però il nostro obiettivo deve esser quello, anche se non è facile".

Siete sorpresi? Si può lottare per lo scudetto?

"Sorpresi non so, sicuramente sapevamo che arrivava un allenatore nuovo e siamo stati bravi a seguirlo dal primo minuto. Sulla lotta scudetto penso che ci siano squadre più attrezzate, è un po’ difficile. Però finché siamo lì non buttiamo via niente e cerchiamo di stare lì il più a lungo possibile".