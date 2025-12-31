Lunga intervista sulle frequenze di Radio CRC per Lele Oriali, Head of First Team Management del Napoli con un lungo passato all'Inter. Il dirigente si racconta all'emittente radiofonica tracciando anche un bilancio di quanto successo in questo 2025: "È una grande emozione per me essere in questo Napoli. Nessuno di noi pensava di condurre un'annata così straordinaria. Ricordo all'inizio della stagione, quando parlai con i ragazzi, c'era la convinzione di poter fare bene, ma di certo non di raggiungere certi livelli e certi traguardi".

Il discorso viene poi spostato sulla conquista della Supercoppa e sul campionato in corso: "Come ho detto ai ragazzi subito dopo la partita, certe vittorie non arrivano per caso: sono frutto di lavoro, impegno e sacrificio quotidiani. La squadra ha dimostrato carattere ed orgoglio, soprattutto per la maglia che indossano e per la città che rappresentano. Da questo punto di vista abbiamo avuto delle risposte incredibili ed impressionanti, quindi vanno ringraziati. Quest'anno credo si sia allargata un pochino la rosa dei pretendenti ed oltre a noi e all'Inter ci sono il Milan, la Roma e la Juventus. Credo che da qui alla fine sarà una bella lotta tra queste cinque".