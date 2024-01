Se Stefano Pioli ha invitato i media a non includere il Milan dalla lotta scudetto, probabilmente con l'obiettivo di togliere pressione alla sua squadra ora che ha consolidato il terzo posto, Christian Pulisic quantomeno è convinto che i rossoneri non debbano arrendersi in anticipo, mancando ancora 18 giornate al traguardo: "Noi fuori dalla corsa? Manca ancora mezza stagione, non mi sembra giusto dire così - le parole dell'attaccante statunitense a The Athletic -. Continueremo a spingere e a fare del nostro meglio. C'è ancora tanto da giocare, siamo in corsa anche in Europa League.

In campionato restano tante partite, non siamo affatto scoraggiati da ciò che sta accadendo. Cercheremo di vincere le partite e rendere orgogliosi i tifosi".