I giocatori che, durante una partita, ricevono cure in seguito a un infortunio potrebbero essere costretti a rimanere fuori dal campo per un minuto, secondo le proposte della FIFA. Stando a quanto rivela la BBC, questa è una delle numerose misure che saranno approvate sabato durante l'assemblea generale annuale dell'IFAB per contrastare le perdite di tempo che interrompono il ritmo di gioco.

E' stata proposta la durata di un minuto come compromesso dopo che si è registrata una forte resistenza contro i due minuti che sono stati fatti rispettare in occasione della Coppa Araba di dicembre, torneo utilizzato dalla FIFA per sperimentare. I colleghi di BBC Sport hanno captato preoccupazioni che nascono dal fatto che, se fosse introdotta questa regola, per la squadra momentaneamente in inferiorità numerica aumenterebbe la probabilità di suibre un gol. Ecco perché esistono delle eccezioni alla regola: se l'avversario viene punito con un cartellino giallo o un cartellino rosso, il giocatore infortunato non è tenuto a lasciare il terreno di gioco. Stesso discorso vale per i portieri in ogni situazione che non richieda il cambio, mentre anche un rigorista potrebbe rimanere in campo.