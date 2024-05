Esonero subito, anzi no. Arrivano aggiornamenti relativi al futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Secondo quanto riportato da ANSA, non ci sarà la separazione immediata tra le parti: la società è contrariata, ma per il momento avrebbe deciso di non procedere con l'esonero.

La situazione appare in continua evoluzione, certamente il club non ha gradito i comportamenti dell'allenatore, espulso per proteste verso l'arbitro e poi protagonista di un battibecco con il ds Cristiano Giuntoli e di un alterco, decisamente più grave, con il giornalista di Tuttosport Guido Vaciago.