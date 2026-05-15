C'è un'immagine chiave nel trionfo dell'Inter in Coppa Italia conseguito mercoledì sera in finale contro la Lazio. La sottolinea oggi il Corriere dello Sport ed è quella che vede Cristian Chivu in disparte sul palco delle premiazioni mentre i giocatori si mettono tutti stretti per alzare il trofeo, pronti per lo scatto.

Il tecnico ha raggiunto i ragazzi solo una volta che è stato chiamato dai diretti interessati e aveva fatto lo stesso anche dopo il trionfo contro il Parma quando si è trattato di andare sotto la Curva Nord a prendere il meritato tributo: i suoi giocatori hanno dovuto spingerlo davanti a tutti, lui ha risposto voltandosi e indicando i calciatori stessi, come artefici del trionfo.

Il tecnico, presumibilmente, farà lo stesso nel momento in cui domenica prossima ci sarà la premiazione per il campionato: manderà avanti i ragazzi, che non dimentica di citare praticamente mai durante i suoi discorsi in conferenza stampa. Chivu è fatto così e ha dimostrato di sapere bene come si dirige un gruppo nel momento in cui è cominciata la sua avventura, al Mondiale per club.

Si pensava che lo spogliatoio potesse esplodere dopo le parole di Lautaro Martinez, lui lo ha compattato, ha rivitalizzato i giocatori e ha creato con loro la giusta empatia. In stagione è stato il primo difensore della squadra e un sergente quando c'è stato bisogno di esserlo, cosa che è capitata soprattutto all'inizio della stagione.