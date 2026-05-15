L'Inter si sta organizzando per festeggiare lo Scudetto numero 21 domenica 17 maggio, in occasione della partita tra Inter e Verona delle ore 15 al Meazza. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport sono diverse le iniziative preparate dalla società. Intanto ci sarà uno show pre-gara con diversi artisti di provata fede nerazzurra, da Elenoire Casalegno e Daniele Battaglia (che saranno i conduttori) a Luca Ravenna, Nicola Savino e Il Pagante.

All'ingresso in campo le squadre troveranno una maxi-coreografia a tema tricolore che dovrebbe coinvolgere tutti gli anelli di San Siro: un colpo d'occhio in grado di arrivare in tutto il mondo attraverso i social network. Una volta terminata la partita ai giocatori verrà consegnato il trofeo per la vittoria dello Scudetto, quindi la squadra andrà in parata per le vie cittadine di Milano, con un solo pulllman invece di due, come avvenne nel 2024. Il percorso è stato modificato rispetto a due anni fa, ridotto e più snello. Si partirà tra le 18 e le 18.30, previsto un "viaggio" di circa quattro ore per arrivare in piazza Duomo, dove i giocatori si affacceranno dalla Terrazza 21.

Nell'ultima settimana della stagione, invece, il club sta pensando di piazzare un piccolo allenamento "pubblico" all'Arena Civica, che una volta era casa dell'Inter: non facile da organizzare, ma sarebbe un ritorno alle origini e un regalo al popolo nerazzurro.