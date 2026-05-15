Josep Martinez sembra sempre più vicino alla conferma all'Inter. Dopo un'annata difficile, l'estremo difensore spagnolo ha trovato il suo spazio, soprattutto nel finale di stagione, conquistando da titolare (e da protagonista in positivo) la Coppa Italia. Così al 27enne spagnolo, secondo Tuttosport, dovrebbe essere data la chance da titolare che non ha avuto da quando ha messo piede in nerazzurro.

Yann Sommer, in scadenza, di contratto, sembra infatti destinato a partire. Non dovrebbe tornare in Svizzera al Basilea, ma dovrebbe cercare una destinazione in Premier o in Bundesliga, dove ha passato gran parte della carriera. I nerazzurri, che sembrano aver abbandonato la pista Vicario in modo da risparmiare 25 milioni del possibile investimento (potrebbero essere utilizzati per sogni di mercato quali Koné o Nico Paz), andranno su un profilo esperto da affiancare a "Pepo".

Non dovrebbe esserci, in tal senso, il ritorno alla base di Filip Stankovic. Più probabilmente si andrà su un giocatore come Provedel, 32 anni, qualora la Lazio dovesse puntare su Motta (tornerà anche Mandas dal prestito al Bournemouth). Con Lotito non è mai una passeggiata trattare, ma l'estremo difensore è in scadenza nel 2027. Alternative? Top secret. In passato si era andati su Musso, ma oggi l'argentino sembra un punto fermo all'Atletico Madrid.