Sembra sempre più vicina la conferma di Josep Martinez nella rosa dei portieri dell'Inter in vista della prossima stagione. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, l'estremo difensore spagnolo ci ha letteralmente messo la faccia, anche nell'ultima partita quando ha parato con lo zigomo il tiro di Dia che avrebbe potuto riaprire la finale di Coppa Italia.
Il giocatore ha restituito per l'ennesima volta indicazioni positive in termini di affidabilità. E' stato autore di interventi non banali, quando chiamato in causa e si è messo in gioco credendo di poter convincere allenatore e dirigenza sulla permanenza a Milano per il post-Sommer. Rispetto a qualche mese fa, è diventata decisamente più remota la possibilità che il club vada su Vicario, per il quale servirebbe un esborso da 20 milioni di euro.
La pista che porta al portiere della nazionale italiana sembra considerevolmente raffreddata anche a fronte di quanto "Pepo" Martinez ha restituito in termini caratteriali e comportamentali. Inoltre sarebbe una scelta per garantire più margine di manovra in vista di operazioni in altre zone del campo.
Autore: Antonio Di Chiara
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