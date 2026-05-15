Cristian Chivu e i dirigenti dell'Inter stanno già ragionando sulla squadra che verrà. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico e la dirigenza avranno colloqui costanti, come già è accaduto, e Chivu spera di avere ancora più voce in capitolo una volta conquistato un doppio allora nella stagione in corso.
Le richieste fatte alla società sono sostanzialmente tre: un difensore centrale preferibilmente di piede mancino, un centrocampista che possa garantire fisico e benzina nel motore e un elemento offensivo di qualità e velocità. I nomi sono quelli che si sono letti nelle ultime settimane: Tarik Muharemovic, Manu Koné e Nico Paz. In ordine non solo per zone occupate in campo, ma probabilmente anche per fattibilità dell'operazione.
Per i primi due la dirigenza si è infatti già attivata, sia con i diretti interessati che con i rispettivi club. Sarà un po' più complicato arrivare al fantasista argentino, il cui destino dipende essenzialmente dal Real Madrid. Il prossimo tecnico delle merengues potrebbe essere José Mourinho, che qualche giocatore in quelle zolle di campo lo ha. Oaktree ha fatto sapere di essere disposta, in caso di apertura dalla Spagna, a concedere un budget importante per tentare l'assalto al giocatore.
Autore: Antonio Di Chiara
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