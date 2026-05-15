Su Tuttosport in edicola oggi viene sottolineato un momento riguardante Inter-Parma, quando Cristian Chivu si è avvicinato a Lautaro Martinez e gli ha sussurrato in un orecchio: "Ne manca uno". Una dimostrazione, si legge sul quotidiano, di come il tecnico fosse già focalizzato sulla finale di Coppa Italia.

Ora che anche quel trofeo è andato in bacheca, il tecnico ha concesso due giorni di riposo alla truppa, che poi si concentrerà sulle gare di fine campionato tra cui la prima questa domenica contro il Verona. Gli obiettivi adeso sono diventati arrivare a 120 gol stagionali (finora siamo a 115) e centrare il titolo di capocannoniere della Serie A per Lautaro Martinez, già in testa con 17 centri e che vorrebbe arrivare almeno a quota 20. L'ultima di campionato, tra l'altro, è a Bologna dove l'Inter di Inzaghi ha pesro un paio di scudetti.

Fuori dal campo si lavorerà invece sul rinnovo di contratto per Cristian Chivu fino al 2028, con uno stipendio che salirà a 3 milioni di euro. Un riconoscimento per un tecnico che, una volta centrato il doppio trionfo, si è tolto anche un sassolino dalla scarpa scusandosi con le sue figlie per aver dovuto leggere definizioni quali "seconda scelta" o "stagista". Chi lo conosceva già dal settore giovanile garantiva sulle sue qualità nel far crescere i ragazzi, obiettivo primario messo al di sopra della tattica. Il minutaggio era garantito a tutti e tutti rendevano al massimo. Qualità che ha poi mostrato anche con i "grandi".