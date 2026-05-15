La partita tra Inter e Verona non è più influente per la classifica di entrambe le formazioni. I nerazzurri sono già ampiamente primi in Serie A e gli scaligeri da settimane sono aritmeticamente retrocessi nel campionato cadetto. La sfida del Meazza prevista per domenica alle ore 15, secondo La Gazzetta dello Sport, potrà quindi fare da passerella per i giocatori che sembrano avviati verso l'addio.

Chivu, si legge, darà spazio a tutti quei giocatori che sono svincolati e che quindi potrebbero (probabilmente così sarà) non esserci nella rosa della prossima stagione. De Vrij spera ancora nel rinnovo (che gli è stato effettivamente proposto), ma ci sono anche i vari Sommer, Acerbi, Darmian e Mkhitaryan che invece dovrebbero lasciare, chi per un trasferimento e chi magari per ritirarsi dal calcio giocato, come nel caso del'armeno. A tutti loro verrà dato spazio davanti al pubblico nerazzurro, dal 1' oppure a partita in corso.

Sarà anche una partita che potrebbe servire a Lautaro Martinez per migliorare ulteriormente lo score realizzative e blindare il primo posto nella classifica cannonieri, già di sua "proprietà" in questo momento con 17 reti.