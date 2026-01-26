Antonio Cassano, presente sulle frequenze di Viva el Futbol, ha parlato così di Mourinho e poi dell'Inter. Di seguito le sue parole: "Mourinho? Con l'Inter ha fatto la storia, ma ora si arrampica sui vetri e nemmeno la squadra di quartiere può allenare. Non ho capito la scelta del Benfica di prenderlo come coach. L'Inter ha iniziato la fuga scudetto e sarà davvero dura andare a riprenderla", ha concluso.