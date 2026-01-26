"A cosa serve fischiare Sommer e Luis Henrique? Ok che sei allo stadio e ti fai prendere dalla situazione, ma lo svizzero sarà il portiere fino a fine stagione e sulla destra penso che l'Inter non farà niente sul mercato. E' un peccato, cos' non aiuti la squadra". Nicola Ventola commenta così, per 'Viva el Futbol', le reazioni di San Siro durante Inter-Pisa, la gara in cui il portiere e il laterale sono stati protagonisti in negativo di una serata dalle mille emozioni.

L'ex attaccante nerazzurro, poi, si sofferma sul magic moment di Francesco Pio Esposito, venerdì scorso autore del 3-2 che ha spianato la strada della vittoria alla squadra di Chivu: "Sono contento che continui a segnare, domina in area di rigore e partecipa alla manovra".

Infine, Ventola dà la sua sentenza sulla corsa scudetto: "Nel campionato italiano, l'Inter è una spanna, se non due, sopra le altre".