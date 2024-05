Fresco di promozione in Serie A, l'attaccante del Como Alessandro Gabrielloni, che coi lariani ha vissuto tutta la risalita dalla Serie D del club dopo il fallimento, ha raccontato il suo sogno divenuto realtà a Cronache di Spogliatoio, dove ha ammesso: "Dai dilettanti alla Serie A col Como. Ancora non realizzo forse me ne renderò conto quando giocherò a San Siro, all’Allianz Stadium o all'Olimpico".

Al primo gol in Serie A diventerai il terzo giocatore della storia a segnare in D, C, B e A con la stessa squadra, dopo Pasciuti e Lucarelli.

"Mi ricorderò di Cronache quando succederà e faremo un’altra intervista. A meno che non sia illo di un 5-1 per gli altri…".