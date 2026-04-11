La pesante sconfitta del Milan contro l’Udinese per 0-3 a San Siro continua a far discutere. Una prestazione opaca, segnata dall’autogol di Bartesaghi e dalle reti di Ekkelenkamp e Atta, che ha evidenziato tutte le difficoltà della squadra di Allegri.

Dallo studio di DAZN, l’ex centrocampista rossonero Cristian Brocchi ha analizzato con durezza la prova del Diavolo, sottolineando soprattutto l’atteggiamento mentale della squadra: “Ho visto un Milan vuoto, poco determinato, poco incisivo e che non si è aiutato”.

Brocchi ha poi allargato il discorso all’andamento dell’intera stagione, evidenziando un netto calo rispetto ai mesi precedenti: “Durante tutta la stagione aveva catturato l’occhio quanto la squadra lavorasse insieme, adesso sembra come se fossero svuotati, dal punto emotivo e delle ambizioni”.

Secondo l’ex rossonero, il possibile effetto psicologico della corsa scudetto ormai sfumata potrebbe aver inciso sul rendimento della squadra: “Non vorrei che l’aver abbandonato la corsa Scudetto abbia dato un colpo forte ai giocatori, che non riescono a tirare fuori la loro qualità”.