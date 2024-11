La Fiorentina continua a volare, vince anche a Como e aggancia Inter a Atalanta in vetta alla classifica di Serie A. I viola, avversari dei nerazzurri al Franchi nel prossimo turno di campionato, battono 2-0 a domicilio la banda di Fabregas con un gol per tempo: prima il destro non irresistibile di Adli, poi il guizzo vincente del solito Kean. Solo 1-1, invece, tra Torino e Monza: il vantaggio granata firmato da Masina è vanificato dalla rete di Djuric.