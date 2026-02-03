Si è chiuso il calciomercato invernale 2025/26. L'Inter è l'unica squadra della Serie A a non aver messo a segno un colpo per la prima squadra. Massolin e Jakirovic i due acquisti per il futuro. La dirigenza e la società corrono lo stesso rischio della passata stagione. Le ultimissime in vista di Inter-Torino, quarto di finale di Coppa Italia.