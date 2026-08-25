Lautaro Martinez ha festeggiato il suo ventinovesimo compleanno insieme a famiglia e compagni di squadra in un locale del centro a Milano, già sabato notte. Una festa particolarmente divertente, come racconta La Gazzetta dello Sport, tra canti, balli e brindisi.

Le foto hanno fatto il giro di internet e nelle stesse si vedono gli altri giocatori dell'Inter tra cui Marcus Thuram ma anche il nuovo arrivato Djed Spence, "visibilmente divertito. L'inglese dal carattere frizzante ha subito fatto gruppo e ha trovato il modo per farsi ben volere: un feeling particolare, soprattutto, con la punta francese", si legge sulla rosea.