Potrebbe essere Inter-Napoli la prima partita con tutti e tre gli inglesi della rosa nerazzurra convocati nella stessa partita. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, ad oggi è improbabile che Djed Spence venga chiamato da Chivu per la trasferta contro il Cagliari. Dei tre britannici è quello che ha il motore ancora da riattivare, dopo le vacanze post-Mondiali.
Differente la situazione di Curtis Jones. Il centrocampista, già tornato a Milano dopo aver ottenuto in patria il permesso di lavoro, oggi affronterà l'allenamento con il resto dei compagni, ma la preparazione svolta con il Liverpool lo mette già in condizioni di poter essere utile, forse sin dalla partita coi sardi di domenica sera.
Ad anticipare gli altri due è stato John Stones. Sia perché è stato il primo ad essere tesserato, sia perché è l'unico dei tre che ha già messo piede in campo, nelle amichevoli e poi sabato scorso contro il Monza quando la gara era fortemente in discesa.
Autore: Antonio Di Chiara
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