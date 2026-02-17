Arriva anche Cristian Chivu ai microfoni di Sky Sport nel giorno della vigilia del match di Champions League contro il Bodo/Glimt. Prime parole sono dedicate ai fatti di Inter-Juve: "Io ho detto la mia dopo la partita e la mantengo. Quello che ho visto è la realtà, poi se vogliamo girarla come vogliamo è diverso. Io non ho niente da aggiungere, non ho il tempo di guardare indietro visto che si è giocato tre giorni fa perché domani abbiamo una partita importante qui. Dobbiamo essere pronti sul piano fisico e mentale perché non sarà semplice.

Cosa ti preoccupa di questa partita su un campo sintetico e al freddo?

"Non dobbiamo cercare alibi. Siamo arrivati qui in mattinata perché volevamo fare un allenamento qui. Non ci sono scuse, non c'è freddo e non c'è sintetico. Dobbiamo essere pronti fisicamente e mentalmente contro una squadra che ha vinto qui col City e ha battuto l'Atletico Madrid. Una squadra ambiziosa che ha un progetto e lo porta avanti. Sappiamo tutti cosa sta diventando il calcio norvegese, un movimento importante per evoluzione che si è qualificato al Mondiale".

Calhanoglu cos'ha? E che decisioni prenderai in termini di rotazioni?

"Dovrebbe rientrare la settimana prossima, è solo un piccolo affaticamento. Normale perché è entrato dopo pochi giorni di allenamento sabato sera. Spero mi dicano la verità, mi fido dello staff medico e degli accertamenti fatti e di quello che il giocatore dice. Vedremo come staremo domani, ogni sera ci capita una sorpresa, visto che Davide Frattesi ha avuto la febbre. Aspetto domani per prendere le decisioni perché pensiamo a questa partita e non al Lecce".