C'era grande attesa per queste dichiarazioni, dopo i ben noti fatti delle ultime ore. E il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, dopo le dichiarazioni a Sky Sport, si è presentato davanti ai cronisti presenti all'Aspmyra Stadion di Bodo per parlare alla vigilia dell'andata dei playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt. E inevitabilmente, non c'è solo l'impegno Champions tra i temi toccati.

17.21 - Inizia a parlare Bastoni che spiega la sua presenza in conferenza stampa: "L'essere umano deve avere il diritto di sbagliare ma anche il dovere di riconoscerlo. Quindi sono qui per questo. Mi dispiace di aver reagito così, sia giusto metterci la faccia, ma la mia carriera e la mia persona non devono essere definite da un episodio così. Non pensavo di creare così tanto scalpore e ho notato tanto finto perbenismo e tanta ipocrisia, ho sentito addetti ai lavori dire cose che non stanno né in cielo né in terra. Ringrazio chi ha detto che sono stato uno stupido e basta".

Questa vicenda ti ha segnato dal punto di vista personale. Hai pensato che magari era il caso di parlare prima?

"No, non mi ha segnato più di tanto. Siamo persone esposte, abituate a questo tipo di gogna mediatica come l'ha giustamente definita il presidente. Sono capace di gestire questa situazione, mi spiace più per mia moglie e per mia figlia che si sono ritrovate ad affrontare minacce di morte che non stanno né in cielo né in terra. Come mi dispiace per l'arbitro La Penna. Per persone meno abituate a stare così esposte".

Come ti senti? C'è la voglia di giocare subito per mettersi alle spalle quanto accaduto?

"Mentalmente sto molto bene, è successa la stessa cosa a parti inverse quando è stato concesso rigore al Liverpool: non è stato fatto il mio processo a Wirtz... Chivu è stato coerente, lo dico perché è stato criticato per queste cose. Ora ho tanta voglia di scendere in campo. Non sono compromesso né dal punto di vista mentale né fisico, quindi sono pronto per giocare".