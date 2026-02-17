"Cristian Chivu ha sbagliato a fare quelle dichiarazioni sull'espulsione di Kalulu". A dirlo è Lele Adani, nel consueto appuntamento del lunedì con 'Viva el Futbol'. "Ma io non faccio la morale, non insegno nulla a Cristian Chivu - ha aggiunto l'ex difensore -. A mente fredda, avrebbe dovuto dire che Bastoni ha commesso una ingenuità e l'arbitro ha sbagliato. Il giocatore capirà che il suo comportamento non è stato giusto. Sabato sera, subito dopo la partita, non era il momento di evidenziare la carezza di Kalulu perché la simulazione è stata troppo lampante".