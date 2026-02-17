Stefano Sorrentino condanna l'ipocrisia emersa in questi giorni di fronte all'episodio della simulazione e dell'esultanza di Alessandro Bastoni dopo l'espulsione di Pierre Kalulu nel corso del podcast 'Balla col Tir': "Non c'è un calciatore da quando è nato il calcio che non abbia simulato o accentuato qualcosa. È nell'indole del calciatore. Bastoni ha sbagliato, per carità, però lo stanno massacrando troppo. Poi si iniziano a tirare fuori il gol di Muntari, Pjanic e Rafinha, Ronaldo e Iuliano...".

Sorrentino ricorda un episodio che lo ha visto protagonista insieme a Giorgio Chiellini: "In un Chievo-Juventus io rimango a terra perdendo i sensi dopo uno scontro con Cristiano Ronaldo, dopo un po' loro segnano e lui esulta tranquillamente mentre ero svenuto. Ci sta nella foga della partita, va bene così; siamo uomini di campo e tutti quanti possiamo avere fatto cose non bellissime. Ma quando sei dirigente devi fare un passo indietro".