Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato per due giornate Gift Orban, espulso dopo 11 minuti di Parma-Hellas Verona 'per aver rivolto un'espressione ingiuriosa al Direttore di gara' Luca Pairetto. 

. Stop di un turno anche per altri nove giocatori: Pierre Kalulu (Juventus), Alvaro Morata (Como), Adrien Rabiot (Milan), Jena-Daniel Akpa Akpro (Hellas Verona), Nicolò Barella (Inter), Hakan Calhanoglu (Inter), Alessandro Circati (Parma), Rolando Mandragora (Fiorentina), Tarik Muharemovic (Sassuolo).

Entrano nella lista dei diffidati Gianluca Mancini (Roma), Alessandro Bastoni (Inter), Filippo Terracciano (Cremonese), Lautaro Valenti (Parma), Alieu Fadera (Sassuolo). Inolte, ì stato inoltre squalificato per una giornata nahce l'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli.

Sezione: News / Data: Mar 17 febbraio 2026 alle 15:22
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
