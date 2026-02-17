Intervistato da Sky Sport prima del match di Champions League contro l'Atletico Madrid, Ivan Leko, tecnico del Club Brugge, si esprime anche sui due giovani Nicolò Tresoldi e Aleksandar Stankovic, che stanno trascinando la formazione belga con le loro prestazioni: "Sono due talenti molto giovani che avranno sicuramente una grande carriera. Questo è il club perfetto per loro perché permette ai giovani di poter esprimersi, loro questa opportunità se la sono meritata".

Sezione: News / Data: Mar 17 febbraio 2026 alle 16:19
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
