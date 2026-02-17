Il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, è tornato ad esprimersi in merito al nuovo stadio di Inter e Milan: "Io sono cresciuto a San Siro da quando ho 6 anni, quindi per me San Siro è una parte di me. Sicuramente, ho fatto il ministro dell'Interno, faccio il ministro dei Lavori Pubblici, servono stadi nuovi, moderni, più sicuri, più efficienti. San Siro è straordinario, è il monumento più bello del mondo, è il monumento più visitato di Milano. Occorre guardare avanti, già oggi sto lavorando. Poi a me interessa che il centro-destra torni a guidare la città, ma a prescindere da San Siro. Quello che è certo è che l'amministrazione di Beppe Sala ha perso anni per non decidere per arrivare a questo punto. Però non ci proporremo ai milanesi come stadio sì o stadio no, i problemi dei milanesi sono altri".