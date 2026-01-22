Il Napoli fa sul serio per Giovane Santana, l'attaccante del Verona sul quale aveva messo gli occhi anche l'Inter. I campioni d'Italia hanno deciso di puntare sul 22enne per dare a Conte un innesto di sos e spingono forte per il classe 2003. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Gianlucadimarzio.com, i partenopei vogliono chiudere subito visto anche l’infortunio di David Neres, rivelatosi più grave del previsto, e puntano a chiudere l'operazione con gli scaligeri già in serata. La dirigenza del Napoli sta cercando di trovare la quadra giusta per superare definitivamente anche lo scoglio Lazio, altro club interessato al giocatore".