Terzo appuntamento stagionale per la Nazionale italiana Under 15 che, dopo il raduno del Nord a Novarello e quello del Sud a Catanzaro, tornerà in campo domani, giovedì 30 ottobre (ore 14.45), al Centro Tecnico Federale di Coverciano per la selezione territoriale dell’area Centro-Nord.

Il tecnico Enrico Battisti ha convocato 44 calciatori, tutti nati nel 2011, tra cui figurano cinque ragazzi che hanno partecipato all’ultima edizione del Torneo Nazionale Under 14 ‘Il calciatore dell’Evolution Programme’, uno dei progetti di punta del Settore Giovanile e Scolastico, andato in scena dal 9 all’11 maggio al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia: il centrocampista Michele Iorio, passato in estate dai dilettanti campani della Real Casarea al Sassuolo; l’attaccante Mattia D’Ambrosio, che il Pisa ha prelevato dai dilettanti lombardi della Varesina Sport; infine, i difensori Christian D’Aiello, Pierre Edouard Touadi e l’attaccante Gian Michael Portuondo, che dai dilettanti laziali della Nuova Tor Tre Teste sono approdati rispettivamente al Genoa, al Sassuolo e al Torino.

Il cammino degli Azzurrini proseguirà con il raduno del Centro, previsto per il 6 novembre a Roma, mentre il Torneo di Natale è fissato dal 21 al 23 novembre a Novarello. Infine, il Torneo di Sviluppo UEFA, prima uscita ufficiale dell’Italia, è programmato dal 14 al 20 dicembre in Inghilterra.

L’ELENCO DEI CONVOCATI:

Portieri: Alessandro Bogogna (Milan), Matteo Bondone (Genoa), Niccolò Fusi (Fiorentina), Tommaso Munarin (Venezia);

Difensori: Lorenzo Allara (Juventus), Matthew Appiah Boateng (Parma), Davide Atzeni (Empoli), Luca Bianchi (Cremonese), Cristian Bondi (Parma), Giulio Cacucciolo (Torino), Filippo Cuomo (Bologna), Christian D’Aiello (Genoa), Mirko Danza (Atalanta), Leopoldo Febbraro (Fiorentina), Mattia Ghio (Sampdoria), Andrea Lensi (Pisa), Saverio Angelo Mesecorto (Sassuolo), Mattia Pinazzi (Parma), Matteo Salisci (Virtus Entella), Pierre Edouard Touadi (Sassuolo);

Centrocampisti: Mario Attrice (Parma), Giovanni Bola (Spezia), Pietro Colombi (Sampdoria), Deni Duka (Juventus), Michele Iorio (Sassuolo), Gianmarco Menicagli (Empoli), Stefano Montalbano (Atalanta), Abdel Salam Musah (Fiorentina), Gabriel Tedesco (Inter), Davide Tilli (Genoa), Marco Vaccarella (Juventus), Diego Vazzola (Parma);

Attaccanti: Angelo Carpita (Fiorentina), Omar Cristiano (Empoli), Mattia D’Ambrosio (Pisa), Armando Floro Flores (Fiorentina), Leonard Maria Lima Ramalho (Bologna), Andrea Lubrano Lavadera (Cremonese), Matteo Potito Mignemi (Fiorentina), Achille Momola (Venezia), Gian Michael Portuondo (Torino), Daan Ravera (Virtus Entella), Leonardo Rossini (Milan), Lorenzo Vitali (Parma).