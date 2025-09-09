Torna in campo nel fine settimana anche il campionato Primavera 1, con le partite della quarta giornata di andata. L'Inter di Benito Carbone è attesa dalla sfida interna, in programma sabato alle ore 13, contro il Parma: a dirigere il match sarà Simone Gauzolino, arbitro della sezione di Torino, che avrà come assistenti Andrea Manzini di Voghera e Ionut eusebiu Nechita di Lecco.