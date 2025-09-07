Partita pazzesca e pirotecnico 3-3 per l'Inter Under 18 contro il Frosinone a Ceccano. La formazione nerazzurra di Simone Fautario è protagonista di una vera e propria altalena di emozioni: passano in vantaggio con Giovanni D'Agostino, ma poco dopo Reali firma il pareggio gialloazzurro. Nuovo vantaggio interista con Dino Putsen ribaltato dalle reti di Mirenzi e Ferranti, ma proprio sul finale Cristian Breda trova il guizzo per il definitivo 3-3.