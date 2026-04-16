A margine del suo intervento sul palco de Il Foglio a San Siro, l'AD del Sassuolo, Giovanni Carnevali, è stato stuzzicato anche sul mercato considerando che Tarik Muharemovic viene con insistenza accostato all'Inter. Il manager però ha preferito non entrare nello specifico limitandosi a quella che è la strategia della sua società: "Penso che ci siano in questo momento argomenti più importanti di quello che possa essere la campagna acquisti".

Il Sassuolo in Serie A fa sempre la sua figura e soprattutto propone giovani interessanti che piacciono a tanti.
"Credo che questa sia da sempre la politica e la filosofia della società, per cui cercare di andare alla ricerca di giovani dando loro la possibilità di poter crescere. Noi abbiamo tutte le opportunità per metterli in evidenza e nel momento in cui questi ragazzi crescono l'ambizione è mandarli in squadre importanti, a conferma che il lavoro del club è stato buono. Questa è la storia di questo club che va avanti ormai da anni".

Le parole di Carnevali
Sezione: Focus / Data: Gio 16 aprile 2026 alle 13:40 / Fonte: Dall'inviato Simone Togna
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.