Se il rettangolo di gioco reclama il massimo delle attenzioni, con un traguardo che oggi, a 6 giornate dalla fine, è possibile vedere nitidamente, è anche tempo per programmare la prossima stagione. La dirigenza di Viale della Liberazione, mentre Cristian Chivu e il suo staff lavorano per portare a casa l'obiettivo Scudetto, è impegnata nella costruzione della prossima rosa e si sta già muovendo da tempo in tal senso. Uno dei tasselli che dovrà essere aggiunto è quello ormai noto del portiere. Ed è altrettanto noto il gradimento nerazzurro nei confronti di Guglielmo Vicario, classe '96, in forza al Tottenham. Gradimento che non è più un mistero da tempo, tant'è che anche oltre Manica ne sono al corrente.

Oggi The Daily Mail fa il punto in casa Spurs sottolineando la rivoluzione che potrebbe prendere corpo in caso di malaugurata retrocessione in Championship, epilogo tutt'altro che remoto considerando l'andamento della squadra affidata recentemente a Roberto De Zerbi. Una rivoluzione che prevederebbe l'addio di diversi calciatori, alcuni arrivati a peso d'oro e che non hanno convinto secondo le aspettative. Tra questi figura proprio l'ex portiere dell'Empoli, che in questa stagione si è espresso al di sotto dei suoi standard ma rimane un obiettivo convinto dell'Inter, che già lo avrebbe voluto tre estati fa prima di virare su Yann Sommer in sostituzione di André Onana. La testata britannica sostiene che in casa nerazzurra sono fiduciosi del fatto di poter acquistare il cartellino di Vicario per 20 milioni di sterline, che corrispondono a circa 23 milioni di euro, sfruttando proprio la situazione che si sta verificando al Tottenham e la necessità di cambiamenti a prescindere dall'esito finale della stagione, ancora tutto da definire.